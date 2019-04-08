Трамп снял с должности главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп освободил от занимаемой должности главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса. Об этом сообщает CNN.

Директор Секретной службы подчиняется непосредственно министру нацбезопасности Кирстену Нильсену, который ушёл в отставку накануне на фоне растущего давления со стороны президента. Директор курирует работу Секретной службы по защите и расследованиям.

— Практически систематическая чистка происходит во втором по величине агентстве национальной безопасности страны, — рассказал телекомпании один из высокопоставленных чиновников администрации.

Пока не известно, что послужило причиной увольнения.