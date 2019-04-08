Порошенко настоял на дебатах в "Олимпийском" 14 апреля

Комик и соперник действующего лидера Незалежной Владимир Зеленский заявил о намерении провести дебаты 19 апреля.

Кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко настоял на проведении дебатов с артистов Владимиром Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве 14 апреля. Об этом заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге.

— Остаётся предложение Порошенко провести дебаты 14 апреля на стадионе "Олимпийский", — сказал Медведев.

По его словам, Порошенко считает эту дату ключевой, потому что после неё остаётся ровно неделя до выборов и у избирателей есть время хорошо обдумать своё решение.

Напомним, Владимир Зеленский намерен провести дебаты с Петром Порошенко 19 апреля. Он собирается задать Порошенко вопросы, которые накопились у избирателей. Второй этап президентских выборов на Украине пройдёт 21 апреля.