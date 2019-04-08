Мединский прокомментировал изменение Серебренникову меры пресечения

По его мнению, такое жёсткое ограничение свободы при нарушениях экономического характера всегда воспринимали в Минкультуры как избыточное.

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский положительно отнёсся к смягчению меры пресечения режиссёру Кириллу Серебренникову, Софье Апфельбаум и Юрию Итину.

— Конечно, отношусь к этому положительно, так как такие жёсткие меры ограничения свободы при нарушениях закона экономического характера, вне зависимости от связей со сферой культуры, всегда нам казались избыточными. То, что суд принял это решение, мы не можем не приветствовать, — отметил Мединский.

Он добавил, что речь идёт не о вынесении судебного решения, а о постановлении по мере пресечения.

— Какое решение примет в итоге суд — будет зависеть от дальнейшего разбирательства. Однако изменение меры пресечения — это очень хорошо, так как уменьшает почву для различных спекуляций на данную тему, — указал глава ведомства.

Под домашним арестом Серебренников был с августа 2017 года. Ему и другим фигурантам дела "Седьмой студии" вменяют похищение денег, которые были выделены в 2011–2014 годах на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа".

Решение об изменении меры пресечения было встречено в зале суда овациями. Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин также приветствовал это решение.