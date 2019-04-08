На свалке в Саратове нашли медицинские карты

Саратовская прокуратура начала проверку по факту обнаружения несанкционированной свалки отходов, среди которых нашли медицинские карты пациентов и документацию работников медицинской организации, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, отходы обнаружили во дворе и помещениях двух аварийных домов. В сообщении отметили, что в ближайшее время отходы должны проверить и сопоставить их с соответствующим классом опасности.

При выявлении оснований в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры.