На свалке в Саратове нашли медицинские карты

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На свалке в Саратове нашли медицинские карты

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Фото: © Flickr/ killbox

Саратовская прокуратура начала проверку по факту обнаружения несанкционированной свалки отходов, среди которых нашли медицинские карты пациентов и документацию работников медицинской организации, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, отходы обнаружили во дворе и помещениях двух аварийных домов. В сообщении отметили, что в ближайшее время отходы должны проверить и сопоставить их с соответствующим классом опасности.

При выявлении оснований в отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры.

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