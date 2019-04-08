В Бангладеш россиянин умер от отравления алкоголем

Двое пострадавших остаются в госпитале. Точную причину смерти мужчины назовут после вскрытия тела.

Гражданин России, работавший в округе Пабна в Бангладеш, скончался после того, как выпил местный ликёр. Об этом сообщает The Daily Star.

По данным издания, 42-летний Дмитрий выпивал со своими приятелями, тоже гражданами России. Спустя некоторое время мужчинам стало плохо, их доставили в госпиталь, где врачи констатировали смерть одного из россиян.

Как уточняется, один из пострадавших уже выписан из лечебного учреждения, двое других остаются в госпитале.

Правоохранители считают, что причиной смерти гражданина России стало алкогольное отравление. Официально эту информацию подтвердят или опровергнут после вскрытия тела и проведения экспертизы.

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