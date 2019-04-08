В Бангладеш россиянин умер от отравления алкоголем

Гражданин России, работавший в округе Пабна в Бангладеш, скончался после того, как выпил местный ликёр. Об этом сообщает The Daily Star.
По данным издания, 42-летний Дмитрий выпивал со своими приятелями, тоже гражданами России. Спустя некоторое время мужчинам стало плохо, их доставили в госпиталь, где врачи констатировали смерть одного из россиян.
Как уточняется, один из пострадавших уже выписан из лечебного учреждения, двое других остаются в госпитале.
Правоохранители считают, что причиной смерти гражданина России стало алкогольное отравление. Официально эту информацию подтвердят или опровергнут после вскрытия тела и проведения экспертизы.
Ранее Лайф сообщал о гибели в Бангладеш россиянина при попытке починить водонагреватель.
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