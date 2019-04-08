Житель Калининграда нашёл бутылку начала XX века с ядовитыми конфетами

Владелец находки рассказал, что давно собирает коллекцию и у него уже 25 сосудов разного размера.

В Калининграде антиквар-любитель Сергей Попов нашёл на одной из строительных площадок бутылку начала XX века с ядом, упакованным как конфеты. Об этом сообщает РИА "Новости".

Попов подчеркнул, что 14 лет занимается коллекционированием, и у него уже есть 25 бутылочек с ядами — от 30 миллилитров до литра.

— С бумажными свёртками сталкиваюсь в первый раз, — рассказал владелец находки.

Мужчина заявил, что бутылка была плотно закрыта корковой пробкой и её содержимое хорошо сохранилось. Он намерен оставить находку себе, так как планирует создать свой музей.

Ранее из голландского музея неизвестные украли флакон смертельного яда кураре.