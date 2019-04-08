Житель Калининграда нашёл бутылку начала XX века с ядовитыми конфетами

В Калининграде антиквар-любитель Сергей Попов нашёл на одной из строительных площадок бутылку начала XX века с ядом, упакованным как конфеты. Об этом сообщает РИА "Новости".
Попов подчеркнул, что 14 лет занимается коллекционированием, и у него уже есть 25 бутылочек с ядами — от 30 миллилитров до литра.
— С бумажными свёртками сталкиваюсь в первый раз, — рассказал владелец находки.
Мужчина заявил, что бутылка была плотно закрыта корковой пробкой и её содержимое хорошо сохранилось. Он намерен оставить находку себе, так как планирует создать свой музей.
Ранее из голландского музея неизвестные украли флакон смертельного яда кураре.
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