На Украине хотят избавиться от брендов, "популяризующих" Российскую империю

Кроме того, переименование может коснуться топонимов, в том числе совпадающих названиями с российскими.

Украинский институт национальной памяти работает над законопроектом о переименовании юрлиц, названия которых, как полагают в ведомстве, "популяризуют" Российскую империю, сказал на пресс-конференции глава института Владимир Вятрович.

Он отметил, что ведомство уже начало работать над соответствующими законодательными инициативами, "чтобы после декоммунизации началась деколонизация".

— Мы свидетели того, что появляются разного рода бренды, которые также используются для популяризации российско-имперского прошлого на Украине, — заявил Вятрович. Поэтому, по его словам, необходимо обсуждать не только переименование топонимов, но и юрлиц. При этом он не привёл никаких примеров.

Вятрович отметил, что законопроект также предполагает переименование топонимов, которые не связаны с коммунистическим режимом, но имеют отношение к Российской империи, в том числе улицы, названные в честь российских писателей. Кроме того, по его словам, в документе пропишут необходимость переименования топонимов, названия которых повторяют наименования в России.

Он выразил надежду, что уже спустя несколько месяцев ведомство сможет представить законопроект, а новый парламент посодействует постепенному отдалению "от российско-имперского прошлого".