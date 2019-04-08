На Украине хотят избавиться от брендов, "популяризующих" Российскую империю

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На Украине хотят избавиться от брендов, "популяризующих" Российскую империю

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Фото: © Shutterstock

Кроме того, переименование может коснуться топонимов, в том числе совпадающих названиями с российскими.

Украинский институт национальной памяти работает над законопроектом о переименовании юрлиц, названия которых, как полагают в ведомстве, "популяризуют" Российскую империю, сказал на пресс-конференции глава института Владимир Вятрович.

Он отметил, что ведомство уже начало работать над соответствующими законодательными инициативами, "чтобы после декоммунизации началась деколонизация".

Мы свидетели того, что появляются разного рода бренды, которые также используются для популяризации российско-имперского прошлого на Украине, — заявил Вятрович. Поэтому, по его словам, необходимо обсуждать не только переименование топонимов, но и юрлиц. При этом он не привёл никаких примеров.

Вятрович отметил, что законопроект также предполагает переименование топонимов, которые не связаны с коммунистическим режимом, но имеют отношение к Российской империи, в том числе улицы, названные в честь российских писателей. Кроме того, по его словам, в документе пропишут необходимость переименования топонимов, названия которых повторяют наименования в России.

Он выразил надежду, что уже спустя несколько месяцев ведомство сможет представить законопроект, а новый парламент посодействует постепенному отдалению "от российско-имперского прошлого".

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