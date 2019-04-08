СК начал проверку сообщения о нападении собаки на ребёнка в Подмосковье

Следственное управление СК РФ по Московской области начало проверку сообщения СМИ о нападении собаки породы алабай на девятилетнего мальчика в городе Шатуре. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

По предварительным данным, нападение пса, сбежавшего с территории частного домовладения, произошло 7 апреля на детской площадке. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

— В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — отметили в сообщении.