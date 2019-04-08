Четверых детей обнаружили в захламлённой квартире в Мытищах

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Четверых детей обнаружили в захламлённой квартире в Мытищах

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Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В подмосковных Мытищах органы опеки забрали четверых детей из квартиры в антисанитарных условиях, сообщает РИА "Новости".

По словам уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой, полицию вызвали соседи, которые были обеспокоены состоянием малышей.

Она также отметила, что квартира была непригодна для проживания из-за хлама.

Выяснилось, что дети в возрасте от двух до восьми лет не посещали образовательные учреждения и не были прикреплены к поликлинике. При этом у троих не имелось даже свидетельств о рождении.

Если мама докажет своё материнство в отношении троих детей и то, что она способна изменить свой образ жизни, может содержать и воспитывать детей, органы опеки могут вернуть ей детей, — подчеркнула омбудсмен.

Отмечается, что после осмотра специалистов оказалось, что несовершеннолетним нужна помощь дефектолога и логопеда.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

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