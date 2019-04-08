В цирках Словакии запретят номера с животными

Власти Словакии запретили использование диких животных в цирках и рекламных шоу, так же как и дрессировку с использованием предметов и веществ, оказывающих болезненное воздействие.

По информации портала Netky.sk, данный запрет вступает в силу с 1 сентября 2019 года. Он распространяется на все виды диких животных, кроме домашних собак, кошек или хорьков.

Отмечается, что лекции, которые проводят в зоопарках с участием животных, по закону не считаются публичными выступлениями и на них принятый запрет не будет действовать.