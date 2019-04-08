Возбуждено уголовное дело после обнаружения брошенных в квартире детей в Мытищах

Возбуждено уголовное дело на мать четырёх детей, обнаруженных в захламлённой квартире в Мытищах. Об этом Лайфу сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что в отношении 32-летней матери возбуждено дело по статье 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних".

Напомним, после сообщения обеспокоенных соседей в квартиру в Мытищах прибыла полиция. Выяснилось, что четверо детей в возрасте от двух до восьми лет содержались в условиях антисанитарии, не посещали образовательные учреждения и поликлинику. А у троих даже не было свидетельств о рождении.

Сообщалось, что малышей забрали органы опеки.