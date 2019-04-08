Опрос: Каждый шестой британец не верит в "жёсткий" Brexit

По данным опроса населения Великобритании, проведённого телеканалом Sky News, 62 процента респондентов уверены, что "жёсткий" Брексит исключён.

Противоположное мнение озвучили 27 процентов респондентов.

Ещё 11 процентов признались, что затрудняются предсказать, при каких обстоятельствах страна выйдет из ЕС.

При этом 48 процентов выразили озабоченность по поводу отсутствия сделки по Брекситу, без которого с 12 апреля британцев ожидает "жёсткий" Брексит.

Как писал Лайф, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь попросила у Евросоюза отложить сроки выхода страны из содружества. На этот раз — до 30 июня.

Ранее британские депутаты снова отвергли проект сделки, предложенный Мэй, и не смогли выбрать альтернативного решения проблемы.