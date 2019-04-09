Франция и Германия предложили возобновить переговоры в "нормандском формате"

Париж и Берлин надеются возобновить работу в "нормандском формате" после завершения президентских выборов на Украине. Об этом заявил представитель МИД Франции во время брифинга.

— Франция и Германия, являющиеся посредниками в "нормандском формате", призывают стороны заново включиться в реализацию Минских соглашений и интенсифицировать переговоры после выборов президента Украины по согласованию с избранной властью, — передаёт слова дипломата РИА "Новости".

При этом он подчеркнул, что, по мнению обеих стран, соблюдение минских договорённостей является единственным способом для разрешения существующего конфликта.

Как писал Лайф, ранее президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что уже готовится к возобновлению встреч в "нормандском формате".