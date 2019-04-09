Авторы "Слуги народа" извинились за оскорбления инвалидов в сериале

"Студия квартал — 95" и авторы сериала "Слуга народа — 3", в котором главного героя сыграл кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, публично извинились перед инвалидами и людьми с особенностями развития. Об этом создатели фильма написали в "Фейсбуке".

— Мы приносим свои извинения тем, кто воспринял это лично. Но все мы не можем игнорировать тот факт, что, к сожалению, в нашем обществе слова "олигофрен", "даун", "дебил" используются в отрицательной коннотации. И эта проблема, которая свидетельствует о существующей в обществе нетерпимости и неприятии людей с особыми потребностями, — говорится в заявлении.

Также авторы добавили, что оскорбительные выражения исходили не от персонажа Зеленского, а от "основного антигероя — Дмитрия Сурикова, отрицательного персонажа, коррумпированного представителя власти, который потерял покой и сон в борьбе за своё чиновничье кресло".

По их словам, такие люди, как он, не выбирают слова, так как не думают о толерантности.

Кроме того, в послании подчёркивается, что в адрес самого кандидата в президенты Владимира Зеленского, а также его избирателей постоянно звучат такие прямые оскорбления, как "недолюди", "уроды" и "дебилы", а это означает, что сериал "оказался очень реалистичным".

Напомним, ранее вице-спикер Верховной рады, депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против шоумена Владимира Зеленского из-за резких высказываний его героя в телесериале "Слуга народа — 3".

По её мнению, считается недопустимым, что Зеленский в образе своего персонажа — президента Голобородько — использовал "язык ненависти и вражды" и оскорблял инвалидов, а также людей с синдромом Дауна.

Также вице-спикер отметила, что родители детей с ограниченными возможностями обратились к политику с требованием принести публичные извинения, но ни Зеленский, ни "Студия квартал — 95" на тот момент на это никак не отреагировали. Поэтому Геращенко заявила, что намерена обратиться в МВД, в частности, к министру Арсену Авакову, с требованием возбудить уголовное дело по факту "дискриминации кандидатом в президенты Зеленским людей с особыми потребностями, разжигании вражды".