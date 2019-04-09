Семак: Врачей "Зенита" в скором времени допустят в СИЗО к Кокорину

По словам наставника команды из Санкт-Петербурга, после случившегося Кокорин может вернуться в футбол, но неизвестен срок восстановления игрока.

Врачи "Зенита" навестят находящегося в СИЗО "Бутырка" футболиста Александра Кокорина. Об этом сообщил главный тренер команды из Санкт-Петербурга Сергей Семак.

Ранее адвокаты футболиста рассказали о жалобах Кокорина на ожог и нагноение на ноге после проведённой в СИЗО лечебной процедуры. Нападающий "Зенита" и до этого указывал на боли в колене, а его каждый день осматривали фельдшеры СИЗО. Также сторона Кокорина неоднократно обращалась с просьбой пройти дополнительный осмотр клубными врачами.

— Медицинская служба клуба в курсе болей в колене Кокорина, неоднократно делался запрос. Насколько я знаю, его удовлетворили, скоро наши врачи смогут попасть к Кокорину, — приводит ТАСС слова Семака.

Он отметил, что никто не собирается оправдывать поведение Кокорина и Мамаева, однако ситуация с ними — перебор.

Что касается возвращения игрока в строй, наставник "Зенита" настроен оптимистично.

— Думаю, после случившегося можно вернуться в футбол, но, как быстро Александру позволит здоровье, — это вопрос, — резюмировал Семак.

Как писал Лайф, 3 апреля суд после предварительного слушания постановил оставить под стражей Александра Кокорина, Павла Мамаева и ещё двух фигурантов дела до 25 сентября 2019 года.

Стоит отметить, что действующий контракт Кокорина с "Зенитом" истекает 30 июня. Это означает, что в СИЗО Александр фактически станет безработным. Будет ли "Зенит" продлевать соглашение с футболистом, пока не известно.