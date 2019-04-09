Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Российская фигуристка, выступающая в танцах на льду, Анастасия Шакун дисквалифицирована по решению Дисциплинарной комиссии Международного союза конькобежцев (ISU). Об этом сообщается на официальном портале организации.

В заявлении говорится, что после победы Анастасии Шакун и Даниила Рагимова на турнире в чешском городе Оломоуц у фигуристов была взята допинг-проба. Анализы Шакун показали положительный результат на содержание в крови фуросемида, являющегося запрещённым препаратом.

Результат пары был аннулирован, а спортсменка дисквалифицирована до 9 ноября 2019 года.

Отметим, что российские фигуристы Анастасия Шакун и Даниил Рагимов были единственными представителями России на соревнованиях в Чехии в танцах на льду во взрослой категории.