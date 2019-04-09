Порошенко пообещал не назначать на госдолжности друзей и партнёров по бизнесу

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Порошенко пообещал не назначать на госдолжности друзей и партнёров по бизнесу

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Фото: © РИА Новости 

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в случае победы во втором туре президентских выборов больше не будет назначать на государственные должности своих знакомых. Обещание политика прозвучало в эфире программы "Свобода слова".

Никаких бизнес-партнёров, никаких близких людей Петром Порошенко больше назначено не будет, пока он является президентом, в том числе во время второго срока, — сказал Порошенко.

Как писал Лайф, ранее глава Незалежной объявил себя русскоязычным человеком и в подтверждение слов вызвался написать диктант или сочинение.

Политик также признался, что итоги первого тура президентских выборов оказались для него "болезненным уроком", и подчеркнул, что теперь власть должна вернуть доверие украинского народа.

Напомним, второй этап президентских выборов на Украине состоится 21 апреля.

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