Польша возмутилась героизацией Бандеры на украинском ТВ

Посольство Польши на Украине возмутилось показанной в эфире украинского телевидения программой о главной фигуре украинского национализма Степане Бандере. Соответствующее послание было направлено руководителю Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании.

Отмечается, что речь идёт о передаче "Рассекреченная история: страсти по Бандере", которая была показана на телеканале "Перший" 6 апреля.

В заявлении дипломатов на официальной странице в "Фейсбуке" говорится, что "особую обеспокоенность вызывает идиллическое изображение Бандеры, которое пытались создать гости выпуска".

Добавляется, что участники шоу игнорировали "уголовное измерение идеологии национализма" Бандеры и его соратников, а также последствия их деятельности, отразившиеся на жизни всей страны. В частности, что его политика привела к гибели десятков тысяч людей.

Ранее Лайф писал, что в Незалежной заявили о намерении отпраздновать 110-летие со дня рождения лидера ОУН-УПА* Степана Бандеры. Позднее председатель ОБСЕ, глава внешнеполитического ведомства Словакии Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность из-за его героизации в стране.

Напомним, что идеолог украинского национализма Степан Бандера в годы Второй мировой войны руководил Организацией украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армией (УПА)*, сотрудничал с фашистскими разведывательными органами, а также воевал против советских войск.

* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.