СМИ: Собранные Мюллером документы демократы получат только при импичменте Трампа

Демократы из Конгресса США смогут добиться получения всех материалов дела спецпрокурора Роберта Мюллера лишь в том случае, если смогут добиться отстранения Дональда Трампа.

Как сообщает издание Politico, демократы требуют все дополнительные документы и материалы, фигурировавшие в расследовании "российского дела".

Республиканцы настаивают на том, что по решению апелляционного суда данные могут обнародовать лишь в соответствии с существующими правилами, предполагающими разглашение информации только при проведении судебных процедур.

Из этого следует, что получить желаемое демократам удастся, только если Конгресс США будет вести дело об импичменте главы Белого дома.

Отмечается, что отстранение Трампа от власти демократам невыгодно, так как сенат контролируют республиканцы и попытки добиться импичмента лишь внесут смуту и хаос.

Как писал Лайф, ранее Трамп заявил, что команда спецпрокурора Мюллера, которая занимается расследованием "вмешательства" РФ в американские выборы, незаконно предоставляет информацию СМИ.

Напомним, в конце марта Мюллер завершил своё почти двухлетнее расследование "российского дела" и представил итоговый доклад главе Минюста США и генпрокурору Уильяму Барру.