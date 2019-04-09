Власти Великобритании приняли закон, предотвращающий "жёсткий" Brexit

Законопроект, который должен позволить избежать катастрофы в виде "жёсткого" Брексита и перенести дату выхода из ЕС для разработки соглашения, получил санкцию королевы Елизаветы II и официально вступил в силу. Об этом сообщили на странице палаты общин британского парламента в "Твиттере".

Теперь премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй обязана назвать новый крайний срок выхода из содружества, согласовать его с парламентом и лишь после этого направить запрос в Евросоюз.

Таким образом, премьера обязали любыми способами избежать расставания с ЕС без сделки.

Как писал Лайф, ранее Мэй вновь попросила у Евросоюза отложить сроки выхода страны из содружества. На этот раз до 30 июня.