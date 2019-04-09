Посол РФ в США: Мир может остаться без ограничения ядерных потенциалов

Дипломат выразил опасения, что ограничения ядерных потенциалов могут исчезнуть впервые за 50 лет.

Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил надежду, что Москве удастся добиться от Вашингтона продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3. — Прим. Лайфа).

— Искренне надеюсь, что судьба ДРСМД (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — Прим. Лайфа) не постигнет ДСНВ. Срок его действия истекает в 2021 году. Мы неоднократно заявляли о готовности обсуждать перспективы его продления ещё на пять лет, — цитирует дипломата ТАСС.

При этом Антонов отметил, что Вашингтон до сих пор не дал однозначного ответа по данному вопросу.

В этой связи дипломат выразил опасения, что ограничения ядерных потенциалов могут исчезнуть впервые за 50 лет, что чрезвычайно опасно "в условиях общего кризиса двусторонних отношений и развала режима контроля над вооружениями".

Кроме того, Антонов обратил внимание, что продление договора — сложный процесс и урегулировать вопрос за пару недель не удастся, поскольку США должны ответить на ряд имеющихся у российской стороны вопросов.

В частности, Москва хотела бы получить доказательства якобы осуществлённого "переоборудования" американских СНВ, которые США вывели из засчёта, пытаясь снизить количество единиц ядерного потенциала до согласованного уровня.

По словам посла, у США ещё есть возможность "вернуться к равноправному профессиональному диалогу" с партнёрами, однако он подчеркнул, что Москва "ни за кем бегать не будет".

Как писал Лайф, ранее в МИД РФ заявили, что Вашингтон смог "вписаться" в суммарное количество стратегических наступательных вооружений по ДСНВ благодаря некорректным манипуляциям с данными.

Напомним, двусторонний договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ, предусматривающий сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а также межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 штук, рассчитан на 10 лет. Обе стороны обязаны обмениваться информацией о количестве стратегических вооружений.