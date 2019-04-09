Экс-ведущая программы "Спокойной ночи, малыши!" рассказала об убийстве сына

Злоумышленники жестоко расправились с 24-летним парнем: ограбили, переломали рёбра и бросили умирать под щебнем.

Знаменитый диктор СССР Татьяна Судец рассказала о жуткой трагедии, которая произошла с её сыном 27 лет назад: его ограбили, жестоко избили и бросили умирать.

По словам телеведущей, в 1992 году её сын Андрей Грушин был студентом романо-германского факультета престижного вуза. В момент происшествия сама Судец находилась в командировке в Саранске. Однако, по признанию женщины, в тот злосчастный день она словно предчувствовала беду.

— В поезде вдруг у меня полились слёзы. Вот льются, и всё. Не понимаю, что со мной, плачу и не могу остановиться, — призналась диктор в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Уже по приезде Татьяна узнала, что её 24-летний сын не вернулся домой. Она сразу же заподозрила неладное, поскольку Андрей "всегда возвращался домой, а здесь вдруг не пришёл". В панике телеведущая решила обратиться к экстрасенсам.

— Представляете, я ходила по экстрасенсам. Мне сказали, что нужно до 12 часов успеть в пять церквей, поставить семи иконам свечи. Бегала между объявлениями — я же работала, — сказала ведущая.

Спустя месяц поисков милиция обнаружила тело молодого человека под Серпуховом. Выяснилось, что неизвестные ограбили его, избили и закопали в щебёнку.

По признанию телеведущей, преступники сильно изуродовали сына — у Андрея было сломано 14 рёбер. Медики впоследствии сообщили, что он умер от болевого шока.

Судец вспомнила, что с трудом пережила то тяжёлое время. Несмотря на горе, она выходила на работу, улыбалась на камеру и скрывала эмоции, поскольку давать волю слезам не могла — рядом была её старенькая мама, которая плакала бы с ней вместе.

— Я никому не покажу, как мне плохо. У меня всё хорошо. Чем я веселее, тем мне хуже, — заключила Судец.

Телеведущую Татьяну Судец по праву называют главным диктором СССР. На телевидение она пришла в октябре 1972 года и за долгое время своей карьеры вела такие известные программы, как "Время", "Голубой огонёк", "Умелые руки", "Песня года", "Москва и москвичи", и многие другие.

Наибольшую известность заслуженной артистке РФ принесла работа в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!". В этой программе обаятельная "тётя Таня" работала около 25 лет.