Россия под метеоритным обстрелом: что происходит?

Никогда не было, и вот опять. В Эвенкии только и разговоров о том, что пролетело у них над головами в середине марта. Причём один из осколков, как выяснилось, угодил на дно реки Подкаменная Тунгуска. В том же Красноярском крае (да что там — в самом Красноярске!) в начале апреля видели, как мчится в небе нечто зелёное да ещё и шумит. А теперь Самара — вспышка и хлопок, как при взрыве. Ощущение, что на Россию нацелились все космические объекты?

В последнее время, надо признать, новости об очередном падении метеорита повторяются так часто, что журналистам уже скучновато об этом писать. Ну да, светящийся объект пронёсся в небе над таким-то городом. Спасибо видеорегистраторам. Где тут сенсация? Смущает частота падения болидов именно на Россию, но не волнуйтесь, в Тихий и Атлантический океаны каждый год падают тонны метеоритов, просто мы их не видим, а здесь, невероятно, но это просто совпадение космических масштабов.

На помощь пришли люди с богатым воображением. Они начали грозить в небо пальцем — дескать, там наверху идут сражения. Звёздные войны. А это значит, все шальные снаряды к нам залетают. Иные и вовсе пугают инопланетной атакой.

И у всех одни и те же вопросы: ну ладно, вроде опять обошлось без жертв и разрушений, но Челябинск? В следующий раз эвакуация-то будет? МЧС предупреждения разошлёт? Или мы беспомощны?

Оставим всевозможные домыслы, которые, надо сказать, утомляют астрономов. Они сторонники фактов, а факты таковы: между Марсом и Юпитером испокон веков живёт собственной жизнью широкий пояс астероидов.

Часто крупные камни сталкиваются и разбиваются, а осколки летят в разные стороны. Некоторые из них улетают так далеко, что в конце концов попадают в зоны притяжения планет. Например, нашей.

Вот тут и рождается метеороид — именно так называют этот булыжник, пока он ещё в космосе. Когда он прочертит яркую полосу в небе над Землёй, станет метеором, а если не сгорит в атмосфере весь и таки упадёт — назовут метеоритом.

В книжках по астрономии написано, что в среднем каждый год на Землю падают сотни тонн всякой всячины. В основном это — космическая щебёнка, ничего серьёзного. А вот что не стыдно учёным отдать и в музей отнести — где-то штук 20.

Увесистые болиды врываются в наш мир со средней скоростью 19 километров в секунду, а это, вообще-то, 68 тысяч 400 километров в час! А ещё создают ударную волну и нагревают вокруг себя воздух порой до 10 тысяч градусов.

Взять тот же Челябинский метеорит. Учёные говорят, выбитые стёкла, сотни раненых, отключение мобильной связи — это ещё цветочки. Если бы его вертикально сбросили с вражеской летающей тарелки — мы бы получили 20 бомб, сброшенных на Хиросиму. Это была бы вторая тунгусская катастрофа, только не в тайге, а в городе, полном людей.

Ну так почему нам нет покоя?

Учёные говорят, солнечный ветер переменился и повлиял на нашу магнитосферу, на этот наш невидимый панцирь, который прогоняет многих непрошенных гостей.

И людей осведомлённых тревожит в этом не фантазия о войне миров — они видят в частых падениях метеоритов повышенную астероидную опасность. Есть предположение, что следом за этими сравнительно небольшими "камешками" прилетит что-нибудь покрупнее.

А это уже реальный риск катастроф: землетрясений, цунами, а то и хуже — "ядерной зимы" с кислотными дождями и следом за ней "ультрафиолетовой весны" на планете, не защищённой больше озоновой плёнкой.

И наконец самое неприятное: Галилей расширил наши горизонты ещё в XVII веке, и тем не менее из тысячи с лишним официально подтверждённых падений метеоритов по телескопам засекли от силы два десятка — и то уже в момент входа в атмосферу. А ПРЕДСКАЗАТЬ удалось один-единственный раз за всю историю. В 2008 году. Тогда четырёхметровый болид упал в Судане. Предупредили за сутки.

То есть их не отследишь. Особенно если летят со стороны Солнца — тогда при всём желании ничего не увидишь. Выходит, да, конкретно с метеоритами на сегодняшний день ничего не сделаешь, СМС-рассылок не будет.

Сейчас задача хотя бы с монстрами типа "убийцы динозавров" справиться — вовремя заметить и успеть заслать ракеты, чтобы отвести от Земли или взорвать в космосе.