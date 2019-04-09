США запретили въезд 16 гражданам Саудовской Аравии из-за дела Хашогджи

Американские власти приняли решение о запрете въезда на территорию США 16 гражданам Саудовской Аравии за причастность к убийству обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогджи.

В заявлении госдепа указывается: по закону, если "чиновники иностранных правительств были вовлечены в значительную коррупцию или серьёзное нарушение прав человека, эти лица и члены их семей не подлежат въезду в Соединённые Штаты".

В качестве причины запрета Штаты назвали "роль в убийстве Джамаля Хашогджи" 16 граждан Саудовской Аравии. При этом уточнять детали в госдепе не посчитали нужным.

Напомним, Джамаль Хашогджи исчез в октябре прошлого года после визита в консульство королевства в Стамбуле. Выяснилось, что журналиста жестоко убили. Тело Хашогджи было перевезено в дом генконсула Саудовской Аравии в чемоданах, а останки нашли в колодце на территории резиденции.

СМИ сообщали, что убийцы Хашогджи проходили подготовку в США. Кроме того, Интерпол выдал международные ордера на арест 20 подозреваемых по этому делу.