Пенсионерка в Москве обвинила продавцов шубы в "психической атаке"

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Пенсионерка в Москве обвинила продавцов шубы в "психической атаке"

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Фото: ©Flickr/Вести Детально

В Москве пенсионерка пожаловалась в полицию на неизвестных, которые подвергли её "психической атаке", таким образом вынудив купить ненужные вещи.

По информации агентства городских новостей "Москва", в феврале текущего года 80-летняя женщина приобрела у двух граждан Греции шубу и два комплекта постельного белья за 30 тысяч рублей.

— Деньги заявительница передала у дома на улице Осташковской, — рассказал собеседник агентства.

Сейчас в МВД проводят проверку всех обстоятельств инцидента.

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