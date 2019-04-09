Пенсионерка в Москве обвинила продавцов шубы в "психической атаке"

В Москве пенсионерка пожаловалась в полицию на неизвестных, которые подвергли её "психической атаке", таким образом вынудив купить ненужные вещи.
По информации агентства городских новостей "Москва", в феврале текущего года 80-летняя женщина приобрела у двух граждан Греции шубу и два комплекта постельного белья за 30 тысяч рублей.
— Деньги заявительница передала у дома на улице Осташковской, — рассказал собеседник агентства.
Сейчас в МВД проводят проверку всех обстоятельств инцидента.
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