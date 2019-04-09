Генсек ООН осудил авиаудары армии Хафтара по аэропорту Триполи

Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил боевые действия в Триполи, где накануне Национально-освободительная армия Хафтара нанесла авиаудар по аэропорту. Копия соответствующего заявления спецпредставителя была размещена в официальном аккаунте организации в "Твиттере".

— Генеральный секретарь решительно осуждает военную эскалацию и непрекращающиеся бои в и вокруг Триполи, включая сегодняшнюю воздушную атаку самолётов ливийской национальной армии на аэропорт Митига, — говорится в документе.

Отмечается, что в ООН также призвали незамедлительно прекратить эскалацию и все военные операции на подступах к ливийской столице.

По мнению генсека, ливийский конфликт не имеет военного решения, поэтому обеим противоборствующим сторонам следует сесть за стол переговоров.

Напомним, что накануне, 8 апреля, аэропорт Митига, расположенный в восьми километрах от столицы, был атакован Национально-освободительной армией Ливии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Как сообщил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, целью нанесённых ударов были два военных самолёта, а не прекращение полётов гражданских судов.

Однако после воздушной атаки международный аэропорт был закрыт властями. Его работа приостановлена на неопределённый срок. По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал, все они были экстренно эвакуированы.

Напомним, что после свержения и убийства в 2011 году бывшего лидера Муаммара Каддафи в Ливии сложилось двоевластие: запад находится под властью правительства, а восток страны принадлежит парламенту и Национально-освободительной армии Ливии, которая 4 апреля начала наступление на Триполи.

Ранее Лайф писал, что 7 апреля военными самолётами противоборствующих сторон были нанесены авиаудары в районе Триполи. Власти США уже призвали командующего ЛНА Халифу Хафтара прекратить боевые действия на ближайших подступах к столице Ливии.