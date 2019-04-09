Пьяный водитель сбил двух женщин на остановке во Владивостоке

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Пьяный водитель сбил двух женщин на остановке во Владивостоке

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Фото: © Управление МВД РФ по Приморскому краю

Во Владивостоке нетрезвый водитель автомобиля Subaru Foreste врезался в автобусную остановку и сбил двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Приморскому краю.

<p>Фото: © <a href="https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">Управление МВД РФ по Приморскому краю</a></p>

Отмечается, что пострадавшие в возрасте 42 и 52 лет получили травмы различной степени тяжести. У одной женщины диагностирован открытый перелом бедра, а вторую поместили в реанимацию с диагнозом "сочетанная травма".

<p>Фото: © <a href="https://25.xn--b1aew.xn--p1ai/" target="_blank">Управление МВД РФ по Приморскому краю</a></p>

Водитель был задержан. В отношении него составлены административные протоколы по статьям "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений", "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и лишённым права управления транспортным средством" и "Уклонение от исполнения административного законодательства".

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