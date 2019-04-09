Британские букмекеры уверены, что принц Гарри и Меган Маркл ждут девочку

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Британские букмекеры уверены, что принц Гарри и Меган Маркл ждут девочку

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Фото: © Instagram/ kensingtonroyal

Владельцы британских букмекерских контор сообщили, что чаще всего жители Соединённого Королевства ставят на то, что у принца Гарри и Меган Маркл родится девочка. Своими данными поделились Betfair, Paddy Power и Coral.

Как уточняется, среди популярных имён в случае рождения девочки — Диана, Элис и Виктория, пишут "Известия".

Среди вариантов мужских имён — Джеймс, Артур и Эдвардс.

Ранее Лайф писал, что герцог и герцогиня Суссекские "переехали" в свой собственный инстаграм-аккаунт, а затем и вовсе сменили Кенсингтонский дворец на собственную резиденцию в Виндзоре.

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