Британские букмекеры уверены, что принц Гарри и Меган Маркл ждут девочку

Владельцы британских букмекерских контор сообщили, что чаще всего жители Соединённого Королевства ставят на то, что у принца Гарри и Меган Маркл родится девочка. Своими данными поделились Betfair, Paddy Power и Coral.

Как уточняется, среди популярных имён в случае рождения девочки — Диана, Элис и Виктория, пишут "Известия".

Среди вариантов мужских имён — Джеймс, Артур и Эдвардс.

Ранее Лайф писал, что герцог и герцогиня Суссекские "переехали" в свой собственный инстаграм-аккаунт, а затем и вовсе сменили Кенсингтонский дворец на собственную резиденцию в Виндзоре.