Япония продлила санкции в отношении КНДР на два года

Власти Японии приняли решение продлить на два года санкции, действующие в отношении Северной Кореи, сообщает агентство Kyodo.

Как уточняется, с помощью подобных мер Токио пытается принудить Пхеньян предпринять конкретные шаги для свёртывания своей ядерной программы.

Также власти хотят узнать о судьбах похищенных в прошлом граждан Японии.

По предварительным данным, решение Японии объясняется тем, что в настоящий момент трудно предсказать исход переговоров между США и КНДР.

Как писал Лайф, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил введение новых "крупномасштабных" санкций против КНДР, разработанных его же правительством.