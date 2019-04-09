Япония продлила санкции в отношении КНДР на два года

Читайте также

Япония продлила санкции в отношении КНДР на два года

23

Фото: © Flickr/ Ubé

Власти Японии приняли решение продлить на два года санкции, действующие в отношении Северной Кореи, сообщает агентство Kyodo.

Как уточняется, с помощью подобных мер Токио пытается принудить Пхеньян предпринять конкретные шаги для свёртывания своей ядерной программы.

Также власти хотят узнать о судьбах похищенных в прошлом граждан Японии.

По предварительным данным, решение Японии объясняется тем, что в настоящий момент трудно предсказать исход переговоров между США и КНДР.

Как писал Лайф, президент США Дональд Трамп заявил, что отменил введение новых "крупномасштабных" санкций против КНДР, разработанных его же правительством.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×