Порошенко: Украине нужен закон об импичменте

Лидер Незалежной Пётр Порошенко заявил, что он — первый из президентов — готов поднять вопрос о необходимости введения закона об импичменте.

— Твёрдо убеждён, что закон об импичменте нужен. Так же, как и закон о временных следственных комиссиях. Уверен, в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им конституции, совершения преступления, — отметил Порошенко в передаче "Свобода слова".

Как писал Лайф, ранее украинский лидер признался, что итоги первого тура выборов стали для него "болезненным уроком". По его мнению, власть обязана вернуть доверие населения.

Порошенко также пообещал, что если его выберут президентом на второй срок, он больше не будет назначать на госдолжности своих друзей и партнёров по бизнесу.

Напомним, президентские выборы на Украине прошли 31 марта. Второй тур голосования, где борьба за президентский пост развернётся между шоуменом Владимиром Зеленским и действующим украинским лидером Петром Порошенко, пройдёт 21 апреля.