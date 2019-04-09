Порошенко назвал Зеленского прекрасным актёром

Действующий лидер Украины Пётр Порошенко высказался об актёрских талантах кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Порошенко сказал, что уважает своего соперника по президентской гонке и считает его "прекрасным актёром".

— Уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актёра. Я не утверждаю, что он любит президента России Владимира Путина или общается с ним. У меня нет такой информации, — сообщил лидер страны в программе "Свобода слова" телеканала ICTV.

Напомним, выборы президента на Украине прошли 31 марта. Второй тур голосования, где борьба развернётся между шоуменом Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко, намечен на 21 апреля.

Ранее Лайф писал, что оба кандидата начали свою агитационную компанию 8 апреля. До этого Зеленский и Порошенко сдали анализы для выявления содержания в крови алкоголя и наркотиков. В настоящее время соперники готовятся провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.