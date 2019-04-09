Медведь напал на женщину на турбазе в Приамурье

На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину, в результате чего ей пришлось ампутировать левую руку.
Как сообщает ТАСС, пострадавшая находится в реанимации Амурской областной клинической больницы. Состояние женщины медики оценивают как тяжёлое.
Отмечается, что пострадавшая сама просунула руку в клетку с животным, чтобы покормить его.
Региональное Следственное управление СК РФ проводит проверку по данному инциденту.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени