Климкин ответил на заявление генсека Совета Европы о возвращении права голоса РФ

Глава украинского МИД Павел Климкин ответил на слова генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о необходимости возвращения России права голоса в организации.

— Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создаёт линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, ибо они отделены от общества, — написал Климкин в "Твиттере".

Как сообщал Лайф, ранее Ягланд заявил, что выход России из СЕ на фоне нависшего Брексита может обернуться настоящим потрясением для Европы.

Напомним, отношения России с Советом Европы осложнились в 2014 году из-за ситуации в Крыму и в Донбассе. Москву тогда лишили права голоса. В ответ с 2016 года Россия перестала отправлять заявку на подтверждение полномочий делегации, а с июня 2017 года прекратила вносить членские взносы. В октябре Турбьёрн Ягланд предупредил, что на этом основании в июне 2019-го страну могут исключить из СЕ.