Москвичка избила двух девушек у входа в Burger King

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Москвичка избила двух девушек у входа в Burger King

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Фото: © Flickr/ Chapendra

На северо-востоке Москвы две девушки пострадали в драке около ресторана Burger King.

Как сообщает агентство городских новостей "Москва", одной из пострадавших 16 лет, другой — 18. Девушки заявили сотрудникам полиции, что их 7 апреля избила 23-летняя москвичка.

По словам девушек, в ходе конфликта они получили травмы головы и груди. Все участники драки были доставлены в отдел полиции. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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