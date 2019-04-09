Задержан злоумышленник, планировавший наезд на жителей Вашингтона

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Задержан злоумышленник, планировавший наезд на жителей Вашингтона

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Фото: © Twitter/MD State Police

Полиция американского штата Мэриленд задержала 28-летнего Ронделла Хенри, планировавшего наезд на жителей Вашингтона. Об этом сообщили в офисе федерального прокурора штата.

Как уточняется, мужчина был арестован за угон автомобиля.

Есть вероятность, что в процессе следствия ему предъявят и другие обвинения.

По данным телеканала Fox News, на преступный замысел Хенри подтолкнуло восхищение террористической организацией ИГИЛ*.

— Он (задержанный. — Прим. Лайфа), предположительно, планировал организовать нападение, похожее на теракт в Ницце (Франция. — Прим. Лайфа) в 2016 году, — отметили в сообщении.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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