Задержан злоумышленник, планировавший наезд на жителей Вашингтона

Полиция американского штата Мэриленд задержала 28-летнего Ронделла Хенри, планировавшего наезд на жителей Вашингтона. Об этом сообщили в офисе федерального прокурора штата.
Как уточняется, мужчина был арестован за угон автомобиля.
Есть вероятность, что в процессе следствия ему предъявят и другие обвинения.
По данным телеканала Fox News, на преступный замысел Хенри подтолкнуло восхищение террористической организацией ИГИЛ*.
— Он (задержанный. — Прим. Лайфа), предположительно, планировал организовать нападение, похожее на теракт в Ницце (Франция. — Прим. Лайфа) в 2016 году, — отметили в сообщении.
* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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