Самолёт Москва — Новосибирск сел в Уфе из-за приступа эпилепсии у пассажирки

Лайнер авиакомпании Red Wings, следовавший из Москвы в Новосибирск, был вынужден приземлиться в Уфе в связи с плохим самочувствием пассажирки.

Как пишет РИА "Новости", по предварительной информации, у девушки случился приступ эпилепсии.

— Пассажирка снята с рейса и реанимационной бригадой скорой помощи отправлена в больницу № 22 города Уфы, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

На борту самолёта было 138 человек. После госпитализации девушки лайнер продолжил выполнение рейса.