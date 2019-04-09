Синоптики пообещали аномально тёплую погоду в Москве 9 апреля

Москвичей 9 апреля ожидает самый тёплый за текущий сезон день. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Сообщается, что на погоду в столичном регионе окажет влияние тёплый сектор атлантического циклона. Из-за этого небо над Москвой будет хмурым, не исключены кратковременные дожди. Зато температура окажется выше своей климатической нормы.

Днём в городе воздух прогреется до +14…+16°, в Московской области столбик ртутного термометра будет колебаться от +13° до +18°. Ветер южный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет понемногу падать и составит 743 мм рт. ст.