Генпрокуратура предотвратила незаконный вывод из России более $3 миллиардов

Генпрокуратура в 2018 году предотвратила незаконный вывод из России более $3 миллиардов. Об этом говорится в поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в стране.

Как сообщается, таможенные органы выявили более 13 тысяч нарушений закона о валютном контроле. В их числе 5,9 тысячи фактов незаконного вывода капиталов из нашей страны. Всего же за 2018 год выявлено более 700 нарушений.

Отмечается, что в отношении трёх человек — участников внешнеэкономической деятельности начаты доследственные мероприятия по фактам уклонения от обязанностей по возвращению в РФ из-за границы капиталов на общую сумму более 32 миллионов долларов.