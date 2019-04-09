В Генпрокуратуре назвали число дел, возбуждённых по статье "Теракт" за 2018 год

31 раз возбуждалось уголовное дело по статье "Теракт" в минувшем году в России. Как сообщается в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году, только в одном случае террористы довели замысел до конца.

Сообщается, что речь идёт об Архангельской области, где в результате теракта пострадали трое сотрудников органов безопасности. В целом, как отмечается в докладе, в 2018 году зарегистрировано на 16,2% меньше дел по статье "Террористический акт", чем в 2017-м.

Большинство преступлений, как указывает прокурор, были запланированы для воспрепятствования дальнейшей реализации Россией политики по борьбе с международным терроризмом, в ряде случаев действия террористов были направлены на подрыв авторитета страны на международной арене и срыв важнейших спортивных мероприятий.