Чайка назвал ущерб от коррупционных преступлений за 2018 год

Коррупционные преступления, выявленные в 2018 году, нанесли материальный ущерб в размере 65,7 миллиарда рублей. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ.

По его словам, ущерб в 2018 году вырос по сравнению с 2017-м на 66 процентов. В докладе генпрокурора отмечается, что работа по минимизации последствий коррупции стала эффективнее.

В частности, как добавил глава надзорного ведомства, прокурорам в прошлом году удалось добиться добровольного возмещения ущерба, изъятия имущества или ареста.