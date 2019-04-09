Генпрокуратура выявила хищения на 1,6 млрд рублей в "Роскосмосе" и "Ростехе"

Проверки в прошлом году коснулись почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов госвласти.

Более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, были похищены в структурах "Роскосмоса" и "Ростеха". Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка в докладе о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году. Выдержки из документа приводит РИА "Новости".

В минувшем году ведомство совместно с правоохранительными органами проверило деятельность почти 19 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов госвласти. В ходе инспекции были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, выделенными на модернизацию и разработку вооружения, а также другие нарушения. Как уточнил Чайка, после прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

Напомним, летом 2018 года по подозрению в хищении из бюджета 330 миллионов рублей был арестован Сергей Лемешевский, гендиректор АО "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина", которое входит в структуру "Роскосмоса".