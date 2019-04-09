Грузовик "Урал" перевернулся в Таджикистане, есть погибшие

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили девять человек. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Грузовик "Урал", в кузове которого находились люди, не сумел преодолеть крутой подъём и перевернулся. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Авария произошла вечером 8 апреля на территории Бальджуванского района Хатлонской области. В результате ДТП погибло пять человек, ещё девять получили ранения.

— Пассажиры, находившиеся в кузове, оказались под машиной, — говорится в сообщении.

Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте работает следственная группа.