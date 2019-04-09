Росгвардия заявила о готовности помочь с жильём ветеранам ОМОНа

В ведомстве пояснили, что бойцам спецподразделения полагается служебное жильё только на время работы.

Росгвардия может помочь бывшим и действующим бойцам столичного ОМОНа в решении жилищного вопроса. Об этом заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, отметив, что Росгвардия готова к поиску совместных решений и обсуждению в рамках законодательства РФ.

— Понимая всю важность сложившейся ситуации, службы и подразделения Росгвардии не останутся в стороне от проблемных вопросов, как для действующих сотрудников, так и для тех, кто уволился, — цитирует его ТАСС.

При этом Грибакин пояснил, что действующим бойцам московского ОМОНа полагается служебное жильё только на время службы. То есть при увольнении или выходе на пенсию они должны освобождать квартиры для действующих сотрудников. По словам представителя Росгвардии, данные условия закреплены в договоре социального найма помещения.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой вышедшие в отставку сотрудники ОМОНа обращаются к властям с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья.