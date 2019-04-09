Пассажирский Як-42 задымился перед вылетом из саратовского аэропорта

Пассажирский самолёт Як-42Д авиакомпании UTair задымился перед взлётом в аэропорту Саратова. ЧП произошло в кабине пилотов, сообщает ТАСС.

Як-42Д должен был лететь по маршруту Саратов — Сургут. Однако перед взлётом произошло задымление в кабине пилотов, после чего борт отправили на стоянку воздушных судов.

В момент инцидента на борту самолёта находилось 99 пассажиров. Сейчас они ждут резервное воздушное судно, которое отправит их в Сургут.