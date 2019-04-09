Помпео пригрозил Ирану последствиями за возможное нападение на военных США

Ранее Вашингтон и Тегеран обменялись обещаниями внести армии друг друга в список террористических организаций.

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану серьёзными последствиями в случае нападения на американских солдат на Ближнем Востоке. Так дипломат прокомментировал намерение Тегерана внести Вооружённые силы Штатов в свой список террористических организаций.

— Я слышал в прошлом много заявлений министра иностранных дел [Ирана] Зарифа. Мы ясно дали понять — как в публичном, так и в частном порядке, — что, угрожая нападением на США, они должны подумать больше, чем дважды, — подчеркнул Помпео.

Он добавил, что США через неделю внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана (элитные части его вооружённых сил) в американский список иностранных террористических организаций.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США приняли решение признать КСИР экстремистской. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал письмо президенту страны Хасану Рухани с призывом к аналогичному ответу. По данным СМИ, ВС США уже внесены Высшим советом нацбезопасности (ВСНБ) республики в перечень террористических организаций.