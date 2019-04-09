Украина выдала России возможного убийцу Пола Хлебникова

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Украина выдала России возможного убийцу Пола Хлебникова

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Пол Хлебников. Фото: ©РИА Новости/Александр Поляков

Всего в прошлом году Киев принял решение о выдаче Москве 22 обвиняемых в совершении различных преступлений.

Украина решила выдать России Магомеда Дукузова — фигуранта дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова. Об этом сообщается в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации.

Известно, что всего в 2018 году Киев выдал Москве 22 человека, обвиняемых в различных преступлениях.

... в текущем году приняты решения о выдаче в Россию 22 лиц, в том числе Дукузова М. И., обвиняемого в убийстве главного редактора российского издания журнала "Форбс" гражданина США Пола Хлебникова, — цитирует РИА "Новости" доклад.

Напомним, Пол Хлебников был застрелен 9 июля 2004 года около здания редакции журнала в Москве.

Уточняется, что о задержании в Киеве обвиняемого в убийстве Магомеда Дукузова стало известно 18 ноября 2017 года.

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