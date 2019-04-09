Эксперты рассказали, как выбрать кроссовки для бега

Покупать их лучше вечером, так как за день стопы после нагрузки увеличиваются и приближаются к своему состоянию во время тренировки.

Эксперты "Роскачества" в связи с наступлением весны — времени физкультурного энтузиазма — рассказали, как правильно выбрать беговые кроссовки и ухаживать за ними.

Лучше всего покупать кроссовки вечером, так как во второй половине дня стопы после нагрузки увеличиваются и приближаются к своему состоянию во время тренировки. Во время подбора кроссовок их нужно обязательно зашнуровывать — они должны плотно прилегать к стопе, но не давить.

Олимпийская чемпионка Ирина Привалова советует выбирать кроссовки минимум на полразмера больше.

— Главное — комфорт для ноги, — говорит Ирина.

Одним из главных элементов, обеспечивающих лёгкий бег, является подошва. Её выбор зависит от того, по какой поверхности вы бегаете. Для асфальта и стадионов подойдёт ровная и относительно мягкая подошва с амортизацией. Для бега по пересечённой местности нужно выбирать более жёсткую подошву с выступами, обеспечивающими сцепление с поверхностью тропы и защищающими ногу от камней и коряг.

Если вы бегаете для того, чтобы похудеть, необходимо выбирать кроссовки с амортизацией — их подошва может быть с капсулой со сжатым воздухом, со специальным гелем, вспененными материалами или пружинами.

Важно правильно ухаживать за кроссовками: держать их чистыми и сухими, стирать вручную в мыльном растворе или в машинке на деликатном режиме, предварительно вытащив шнурки и стельки и промыв подошву. Сушить кроссовки следует вдали от источников тепла, внутрь можно положить бумажные полотенца или салфетки.

Специалисты рекомендуют менять кроссовки через 500–1000 километров с момента первой пробежки, так как материалы подошвы теряют часть своих свойств, ухудшается амортизация, что может привести к травмам.

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