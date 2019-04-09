Путин обратился к участникам международной конференции ВШЭ

Глава государства подчеркнул, что она прочно вошла в календарь значимых мероприятий и объединила своими востребованными целями и задачами известных учёных.

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По мнению главы государства, конференция прочно вошла в календарь значимых мероприятий и объединила своими востребованными целями и задачами известных учёных, представителей органов власти, экспертного сообщества, деловых кругов из разных стран.

— Форум по праву славится насыщенной повесткой, авторитетным составом участников и высоким уровнем дискуссии, — отметил президент.

Путин добавил, что мероприятие позволяет обсудить широкий круг вопросов, в частности связанных с развитием регионов России и российской экономики, а также совершенствованием госуправления и городского хозяйства. Российский лидер также выразил уверенность, что XX Апрельская международная конференция пройдёт в творческом, конструктивном ключе и укрепит международное сотрудничество в сфере образования и науки.

Отметим, что организатором мероприятия выступает национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Конференция пройдёт в Москве с 9 по 12 апреля.