Опра Уинфри пожертвует $2 млн на помощь Пуэрто-Рико

Деньги пойдут на поддержку местных жителей и на восстановление инфраструктуры страны.

Американская телеведущая Опра Уинфри пообещала пожертвовать 2 млн долларов на программу восстановления ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Об этом сообщает издание People.

Как отмечается, половина суммы пойдёт на проекты по предоставлению гуманитарной помощи жителям и восстановление инфраструктуры. Вторая половина будет выделена на программы по сохранению культурного наследия Пуэрто-Рико.

Уинфри призналась, что взяла пример с американского драматурга Лин-Мануэля Миранды, создателя мюзикла "Гамильтон". Мюзикл был поставлен более 20 раз в Сан-Хуане, и часть вырученных средств пошла на финансирование культурных учреждений в островном государстве.

В прошлом году стало известно, что Apple и Опра Уинфри займутся совместным производством передач.