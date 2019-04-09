Детёныш ларги впервые родился в неволе в Приморском океанариуме

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Детёныш ларги впервые родился в неволе в Приморском океанариуме

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Фото: © Пресс-служба Приморского океанариума

Первые несколько недель Юпитер питался только материнским молоком и активно набирал вес.

Детёныш ларги, пятнистого тюленя, появился на свет в Приморском океанариуме. Уникальность малыша по кличке Юпитер заключается в том, что он первый из представителей своего вида, который был зачат, выношен и рождён в неволе.

<p>Фото: © <a href="http://primocean.ru/" target="_blank"><ins>Пресс-служба Приморского океанариума</ins></a></p>

Наши зарубежные коллеги регистрировали случаи появления детёнышей ларги в условиях океанариумов, но бельки не выживали. Нам удалось создать условия для успешного ведения первой беременности самки ларги и выхаживания детеныша без необходимости искусственного вскармливания, — прокомментировал появление Юпитера директор Приморского океанариума Сергей Логинов.

<p>Фото: © <a href="http://primocean.ru/" target="_blank"><ins>Пресс-служба Приморского океанариума</ins></a></p>

По его словам, за месяц до родов для самки ларги, Варвары, создали специальные условия: специалисты дежурили круглосуточно — за её состоянием следили с помощью камер видеонаблюдения, исследования проводились в полном соответствии с особенностями вида.

<p>Фото: © <a href="http://primocean.ru/" target="_blank"><ins>Пресс-служба Приморского океанариума</ins></a></p>

Юпитер весом девять килограммов появился на свет 6 марта. Как и сородичи, первые несколько недель он питался только материнским молоком и активно набирал вес — до полутора-двух килограммов за день. Сейчас детёныш уже перешёл на другую пищу и перелинял — стал таким же серебристо-серым, как и его родители.

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